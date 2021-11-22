Onaylanan bütçelere göre; Esenyurt en yüksek bütçeye sahip ilçe olurken, Adalar ise en az bütçeye sahip belediye olarak öne çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde toplandı.

Toplantıda, ilçe belediyelerin 2022 yılı bütçeleri masaya yatırıldı.

TÜM BÜTÇELER ONAY ALDI

Yapılan oylamalarda, 39 ilçe belediyesinin 2022 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2022 yılı bütçesine onay VİDEO

ESENYURT'TA 454 MİLYON LİRALIK ARTIŞ

Buna göre, Esenyurt Belediyesi geçen yılki 852 milyon 500 bin liralık bütçesini 454 milyon artırarak, 1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Esenyurt'u, 1 milyar 100 milyonla Üsküdar, 1 milyar 50 milyonla Kadıköy, 980 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti.

Küçükçekmece ve Pendik belediyeleri de 900 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

EN DÜŞÜK BÜTÇE ADALAR'IN OLDU

Bütçesi en düşük olan belediye ise yine Adalar oldu. Adalar Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 58 milyon lira olurken, Şile Belediyesi'nin 180 milyon ve Çatalca Belediyesi'nin ise bütçesi 255 milyon 600 bin lira oldu.

TÜM İLÇE BÜTÇELERİ

Tüm ilçe belediyeleri 2021 ve 2022 yılı bütçeleri: