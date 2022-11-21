Ömer Çetinkaya, fabrikanın üretim yapıldığına dair kanıt isteyerek "Güvenlik kamerası mevcut mudur" dedi. Tarık Balyalı da gelecek ay bütün meclis üyelerini fabrikada gezdirebileceklerini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı, bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda, Meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

Konuşmalara İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırasında vefat edenler anılarak başlandı.

Toplantıda meclis üyelerinin soru önergeleri başkanlığa iletildi.

Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası

İBB AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya soru önergesi için söz aldığında ekim ayında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın; 'Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığı tespit edildi' açıklamasını hatırlatarak fabrikanın üretim yaptığına dair kanıt istedi.

İBB Meclisi'nde Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası tartışması VİDEO



"Halkın ekmeğini siyasi malzeme yapmak hem de mizansen kurarak malzeme yapmak vicdansızlıktır

İBB AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya "Türkiye'nin en gelişmiş ekmek üretim tesisi olarak projelendirilen Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası inşaatına 2018 yılında başlanmıştır. 2018 yılında başlanan Halk Ekmek Fabrikası finansmanı için İBB Meclisi'nden borçlanma yetkisi istendiğinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil CHP'liler 'hayır' oyu vermiştir. Hadımköy'deki halk ekmek fabrikasının ihalesi 2018 yılında yapılarak inşaat 2019 seçimleri öncesinde yüzde 50 seviyesine getirilmiştir. 2019 seçimleri öncesi üretim ekipmanları dahil satın alınmıştır.

Fakat seçimden sonra Hadımköy'deki halk ekmek üretim inşaatı yavaş ilerlemiş, seçimin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen halen aktif şekilde ekmek üretimine başlanmamıştır. Resmi açılışı 23 Temmuz 2022 tarihinde yapıldığı halde ekmek üretimi yapılmadığı anlaşılmıştır. İBB başkanı ve CHP genel başkanın katıldığı törenle açılmıştır.

Ekmek fabrikasının açıldığına dair basına görüntü servis edilmiştir. Görüntülerde çalışan ekmek bandı yoktur. Bu sizin siyaset anlayışınızı ele verdiği gibi, vatandaşa yalan söyleme konusunda ne kadarda rahat olduğunun göstermektedir. Ayrıca yalanı bu kadar aleni ve kurumsal hale getirmek halkı açıkça kandırmaya ve yanlış bilgilendirmeye çalışmak gerçekten çok tehlikelidir. Halkın ekmeğini siyasi malzeme yapmak hem de mizansen kurarak malzeme yapmak vicdansızlıktır" diye konuştu.

"Kamera kayıtlarında ekmek üretimlerini gösteren görüntüler var mıdır"

İBB AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya çeşitli haber kanallarında Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığına dair görüntüler yayımlandığını belirterek "Bahse geçen fabrikanın elektrik tüketim kayıtları da fabrikanın çalışmadığını işaret etmektedir. Ekmek üzerinden siyaseti doğru görmüyoruz. Fakat halk ekmek dağıtımındaki beceriksizliğinizden siyasi manipülasyon üretmeye çalıştınız. Şu an halk ekmek kuyruğu görülmüyor. Halk ekmek kuyrukları neden vardı? Şu an neden yok? İstanbul'da toplam kaç halk ekmek dağıtılmıştır. Bu dağıtım kaç büfeye dağıtılmıştır?

Hadımköy'deki fabrika 23 Temmuz tarihinden bu yana toplam kaç ekmek üretmiştir. Fabrika ne kadar elektrik tüketmiştir? Söz konusu elektrik tüketimi fabrikayı çalıştırmak için yeterli midir? Faturalarını tarafımızı ibraz etmeniz mümkün müdür? Fabrikada kaç personel çalışmaktadır. Fabrikada güvenlik kamerası mevcut mudur? Kamera kayıtlarında ekmek üretimlerini gösteren görüntüler var mıdır? Bunları meclis üyeleri ile paylaşmak ister misiniz?" dedi.

"Ay başı itibariyle bütün belediye meclis üyelerimizi yeni yapılan halk ekmek fabrikamızı gezdirelim"

DHA'nın haberine göre; CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, seçim döneminde halk ekmek fabrikasının yüzde 50 bitirilmiş olduğu iddiası gerçeği yansıtmadığını ifade ederek "Ak Parti döneminde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 7. Makinalar dışında fabrika inşaatının tamamının finansmanı öz kaynaklardan sağlanmıştır. Yani Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden herhangi bir borçlanma olmadan karşılanmış durumda. Buranın yaklaşık maliyeti 229 milyon lira. Şu ana kadar 370 milyon artı KDV olarak para ödenmiş durumda. Bunun ihale tarihi 28 Mayıs 2018. Seçim dönemine kadar buranın yüzde 50'sinin tamamlanmış olma ihtimali yok.

Burası bomboş bir arsaydı. Üzerinde çivi bile çakılmamıştı. Bu konu burada gündeme geldi. Gündeme geldiğinde çok açık bir şekilde deneme üretimlerinin yapıldığını çok sayıda ürün üretildiğini, bunun için makinaların ayarlanması gerektiğini ifade etmiştim. Bu şekilde cevap vermiştim. Bunun üzerine AK Parti il başkanı bölgeye 1 kilometre uzaklıktan bir toplantı yaptı. İl başkanını fabrikaya davet ettik. Gazeteler yerine kendisi görse daha iyi olurdu. Ay başı itibariyle bütün belediye meclis üyelerimizi yeni yapılan halk ekmek fabrikamızı gezdirelim. Sizin döneminizde başlatılan ve bugün bitirilmiş olan tesisi İstanbullulara nasıl hizmet verdiğimizi birlikte görelim." dedi.





