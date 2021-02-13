İyi Partili üye Ali Kıdık'a AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşık tarafından 'şantajcı' denilmesi üzerine Meclis'te kavga çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin dünkü toplantısında AK Partili ve İyi Partili üyeler arasında kavga çıktı.

AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz'ün Millet İttifakı'na ithafen "kime hizmet ediyorsunuz" adlı konuşmalarına cevap vermek için söz alan İyi Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık konuşurken, AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşık bulunduğu yerden kendisine "Şantajcı" dedi.

"KES SESİNİ LAN"

Bu ifadeye çok sinirlenen Kıdık da, "31 yıldır havacılık gazetecisiyim. Kes sesini lan terbiyesiz. Sensin şantajcı. Alçak herif. Terbiyesizlik yapıyorsun" şeklinde yanıt verdi.

BİZ DE ETTEN KEMİKTENİZ

Partili arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Kıdık, oturumu yöneten AK Partili Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'ya da, "Meclis başkanısın. Bu adamı sustur önce. Konuştuklarına dikkat etsin. Biz de insanız. Etten kemikten oluşuyoruz" diyerek tepki gösterdi.

İBB Meclisi'nde AK Parti ile İyi Parti arasında şantajcı kavgası İZLE