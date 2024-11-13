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AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde tansiyon yükseldi.

Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili CHP grubu söz hakkı aldı.

Ancak, sonrasında AK Parti grubu, CHP grubuna söz verilip kendilerine söz hakkı verilmediği gerekçesiyle toplantıyı terk etti.

ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, Ataşehir Belediye Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Onursal Adıgüzel ile CHP'li Meclis Üyesi Erdinç Aktaş, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili konuşma yaparak, eleştirilerde bulundu.

Bunun üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Esenyurt Belediyesindeki sürece ilişki gündem dışı konuşma yapmak üzere söz almak istedi ancak, Meclis 1. Başkanvekili Aslan, Türkyılmaz'a söz hakkı vermedi.

4 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN KONUŞMA YAPTIĞI BELİRTİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Meclisin geçen günkü ve bugünkü iki oturumunda, toplam 4 CHP'li Meclis üyesinin Esenyurt Belediyesi'ndeki sürece ilişkin konuşma yaptığına dikkat çekti.

Bugün grup sözcülerinin bu konuşmalarına cevap vereceğini aktaran Okul, söz hakkı verilmesini istedi.

Aslan'ın yine söz hakkı vermemesi üzerine, AK Parti grubu Meclis toplantısını terk etti.