İBB Meclisi'nde iç borçlanma taleplerine onay verildi Saraçhane'deki toplantıda borçlanma taleplerine yeşil ışık yakıldı. Borçlanmanın yapıldığı alanlar belli oldu.

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AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 4 milyar 200 milyon lira tutarında iç borçlanmaya karar verdi.

İBB Meclisi'nde nisan ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Toplantı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapıldı.

Borçlanma taleplerine yeşil ışık

Mecliste, İBB Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü'nün, imar, çevre, kültür, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik ile toplu ulaşım ve benzeri birçok alandaki yatırım ve hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 950 milyon lira iç borçlanma talebi konuşuldu.

950 milyon lira

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde, 2019 yılından bu yana komisyonda bekleyen 950 milyon lira iç borçlanma talebi için İBB Başkanı'na yetki verilmesini uygun gördü.

Mecliste oylanan gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

2 milyar 250 milyon lira

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü'nün, köprü ve kavşak inşaatları, atık yakma ve enerji üretim tesisleri, termal bertaraf tesisi ile kentsel dönüşüm projelerinin etkinlik ve verimlilik çerçevesinde ilerlemesi ve yeni yatırımların yapılması için 2 milyar 250 milyon lira iç borçlanma talebi de görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşünde, 2020 yılından bu yana komisyonda bekleyen 2 milyar 250 milyon lira iç borçlanma talebi için İBB Başkanı'na yetki verilmesini uygun gördü.

İç borçlanma gündem maddesi oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi.

1 milyar lira

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü'nün, yapılan yatırım ve hizmet çalışmalarını koronavirüs salgınına rağmen kesintisiz sürdürülebilmesi, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi için 2024 yılı bütçesi kapsamında 1 milyar lira iç borçlanma maddesi de gündeme geldi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşünde 2021 yılından bu yana komisyonda bekleyen 1 milyar lira iç borçlanma isteği için İBB Başkanı'na yetki verilmesini uygun gördü.

Oylanan gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)