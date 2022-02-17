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    İBB Meclisi'nde İETT'nin 500 milyonluk iç borçlanma talebi onaylandı

    İBB Meclisi'nde İETT'nin 500 milyonluk iç borçlanma talebi onaylandı

    İBB Meclisi şubat ayı 4.oturumunda ulaşımda kullanılmak üzere oylamaya sunulan 500 liralık iç borçlanma maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 18:08
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT'nin otobüs filosunu büyütmek için Türkiye'de birçok marka tarafından elektrikli otobüs üretiliyor olmasına rağmen Macaristan merkezli bir markayla anlaşma yapmış, İkarus firmasıyla 100 elektrikli otobüs için el sıkışmıştı.

    İBB Meclisi Şubat ayı 4.oturumunda, İBB'nin pandemi etkisi, kur faklı ve enflasyon artışı gibi nedenlerle iç borçlanma talebi görüşüldü.

    500 MİLYON LİRALIK İÇ BORÇLANMA TALEBİ ONAYLANDI

    Ulaşımda aksamalarının yaşanmaması adına İBB tarafından, İETT'nin sübvanse edilmesi ve 500 milyon TL'lik iç borçlanma talebine ilişkin gündem maddesi oylandı.

    500 milyon TL'lik iç borçlanma oy birliği ile kabul edildi.

    1 MİLYAR LİRALIK TALEBİ GERİ ÇEKİLMİŞTİ

    Öte yandan komisyona geri çekilen İBB'nin ulaşım sübvansesi için istediği 1 milyar liralık iç borçlanma talebi, 500 milyon lira olarak oy birliğiyle komisyona geri çekilmişti.

    İETT'nin yeni otobüsleri Macaristan'dan HABERİ İBB Meclisi nde İETT nin 500 milyonluk iç borçlanma talebi onaylandı #1


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