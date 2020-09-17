Dolar
7.5564
0.6956%
Euro
8.9358
0.7702%
Altın
1945.74
-0.6854%
Borsa
1107.73
0.056%
G. Altın
471.707
-0.2769%
Bitcoin
81979.75
-1.6941%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    İBB Meclisi'nde tekme tokat kavga çıktı, toplantıya ara verildi

    İBB Meclisi'nde tekme tokat kavga çıktı, toplantıya ara verildi

    İBB Meclisi'nde iktidar ve muhalefet partilerinin meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmalar, tekme tokat kavgaya dönüştü.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.09.2020 - 17:25
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 17:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da yapılan Meclis toplantısında sinirler gerildi.

    YUMRUKLAR KONUŞTU

    İktidar ile muhalefet partilerine mensup meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmaların önüne geçilemedi ve meclis üyeleri birbirlerine girdi.

    15 DAKİKA ARA

    Yaşanan kavga nedeniyle Meclis toplantısına 15 dakika ara verildi.

    Partilerin grup başkanvekilleri Meclis Başkanvekili tarafından odaya davet edildi. Yaşanan gerilim uzun süre devam etti.

    İBB Meclisi'nde tekme tokat kavga çıktı, toplantıya ara verildi VİDEO

    İBB Meclisi nde tekme tokat kavga çıktı, toplantıya ara verildi #1

    İBB Meclisi nde tekme tokat kavga çıktı, toplantıya ara verildi #2

    İBB Meclisi nde tekme tokat kavga çıktı, toplantıya ara verildi #3

    İBB Meclisi nde tekme tokat kavga çıktı, toplantıya ara verildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir