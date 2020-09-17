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- İBB Meclisi'nde tekme tokat kavga çıktı, toplantıya ara verildi
İBB Meclisi'nde tekme tokat kavga çıktı, toplantıya ara verildi
İBB Meclisi'nde iktidar ve muhalefet partilerinin meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmalar, tekme tokat kavgaya dönüştü.
- AA & Ensonhaber
- 17.09.2020 - 17:25
- Güncelleme : 17.09.2020 - 17:25
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da yapılan Meclis toplantısında sinirler gerildi.
YUMRUKLAR KONUŞTU
İktidar ile muhalefet partilerine mensup meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmaların önüne geçilemedi ve meclis üyeleri birbirlerine girdi.
15 DAKİKA ARA
Yaşanan kavga nedeniyle Meclis toplantısına 15 dakika ara verildi.
Partilerin grup başkanvekilleri Meclis Başkanvekili tarafından odaya davet edildi. Yaşanan gerilim uzun süre devam etti.
İBB Meclisi'nde tekme tokat kavga çıktı, toplantıya ara verildi VİDEO