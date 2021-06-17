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    İBB Meclis'te CHP'nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu

    İBB Meclis'te CHP'nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu

    CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için "kaçacak yer arıyordu" iddiası sonrası İBB Meclis'te tansiyon yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 18:10
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin haziran ayı oturumları bugün de devam etti.

    3. oturumun birleşiminde gündem dışı konuşmalar sırasında CHP'li Fahrettin Kayhan'ın, 15 Temmuz'la ilgili yaptığı konuşma tartışma yarattı.

    Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında mesnetsiz iddialarda bulunan CHP'li Kayhan'ın sözleri, Meclis'in tansiyonunu yükseltti.

    "BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ BAKIRKÖY'DEYDİ..."

    15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçacak yer aradığını iddia eden Kayhan; "Bizim genel başkanımız Bakırköy'deydi. Cumhurbaşkanımız gibi havadan uçakla nereye gideceğim diye görüşmeler yapmıyordu." ifadelerini kullandı.

    OTURUMA ARA VERİLDİ

    Kayhan'ın bu sözlerini, Meclis'te AK Parti ve MHP sıraları tepkiyle karşıladı.

    Daha sonra Kayhan'ın kürsüden sataşması devam edince Meclis'te üyeler, birbirinin üzerine yürüdü.  Gerginlik dinmeyince oturuma ara verildi.

    İBB Meclis'te CHP'nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu VİDEO

    İBB Meclis te CHP nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu #1

    İBB Meclis te CHP nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu #2

    İBB Meclis te CHP nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu #3

    İBB Meclis te CHP nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu #4

    İBB Meclis te CHP nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu #5

    İBB Meclis te CHP nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu #6

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