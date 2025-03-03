İBB Medya AŞ'ye operasyon: Polis bilgisayara el koydu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir operasyon için ekipler harekete geçti.

MEDYA AŞ'DE ARAMA YAPILDI

İBB’ye ait İstanbul Medya AŞ şirketinde, savcılık talimatıyla mali suçlar polisleri tarafından arama yapıldı.

MURAT ONGUN BAŞKANLIĞINI YÜRÜTÜYOR

İBB’nin iştirak şirketi İstanbul Medya AŞ’nin yönetim kurulu başkanlığını Murat Ongun, genel müdürlüğünü Fatoş Pınar Türker yürütüyor.

Polis önce Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in yanına giderek bilgi aldı.

DOSYALARA EL KONULDU

Ardından da satın alma ve ihale dosyalarına el koydu.

Ayrıca polis ekiplerinin, muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayara da el konularak inceleme yapılacağı belirtildi.