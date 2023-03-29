İBB, metrobüsü kepçe ile parçalattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin, bir metrobüsü parçaladığı anlar izleyenlerin tepkisini çekti.

ensonhaber.com

Geri dönüşüm sürecinin yaygın olarak kullanıldığı çağımızda sosyal medyaya yansıyan bir video hayrete düşürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir metrobüs, kepçe tarafından parçalandı.

Geri dönüşüm umursanmadı

Videoda İBB'ye ait kepçenin metrobüsü parçaladığı ve hiçbir geri dönüşüm hizmeti yapılmadığı görüldü.

Phileas marka metrobüsün, İBB ekiplerince kepçe ile parçalanması kameralara böyle yansıdı.

Tepki topladı

İBB tarafından metrobüslerin neden parçalandığına dair bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan paylaşıma yapılan yorumlarda, kamu malı olan metrobüsün en azından bir Anadolu iline tahsis edilebileceği belirtildi.