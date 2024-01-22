İBB Müdürü sokak köpeğinden korunma yöntemini söyledi! Köpeği anlamaya çalışmalıyız İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Işıl Yönet, 'Sokak köpeğiyle karşılaşırsak ne yapmalıyız'? sorusuna yanıt verdi. Yönet cevabında sokak köpeğini anlamamız gerektiğini ve asla göz teması kurulmamasını tavsiye etti.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin yıllardır çözüme ulaşmayan sorunu; sokak köpekleri...

Hemen her gün yurdun dört bir yanında başıboş köpeklerinin saldırıları ortaya çıkıyor.

Kimi zaman ağır yaralanmalara neden olan sahipsiz köpekler, ölüme de yol açıyor.

Çocuklar sokaklarda dolaşamaz oldu

Sokaklarda güvensizlik hakim gezerken veliler, öğrencilerini okula gönül rahatıyla gönderemez oldu.

Hemen her gün yurdun bir noktasında başıboş köpekler, vatandaşlara saldırıyor.

İnsanların canı öncelikli gündem değil

Tüm bu saldırılar sürerken bazı güruhlar hayvanların güvenliğini insanların güvenliğinden öncelikli görmekte.

Akla mantığa sığmayan öneriler

Hal böyle olunca vatandaşları canından bezdiren sorunla ilgili mantığa sığmayacak öneriler geldi.

Bu çözüm önerilerine bir yenisi eklendi.

İBB Müdürü tavsiye verdi

İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Işıl Yönet, Habertürk ekranlarında gazeteci Nagehan Alçı'nun 'Sokak köpeğiyle karşılaşırsak ne yapmalıyız'? sorusuna cevap verdi.

"Sokak köpeğini anlamalıyız"

Işıl Yönet, sokak köpeği gördüğümüzde köpekle göz teması kurmayıp onu anlamamız gerektiğini söyledi.

Risk altında koşulmaması gerektiğini söyleyen Yönet, sakince bölgeden uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.

"Sizi bir tehdit olarak algılarsa sizi kovalamaya başlayacaktır"

İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Işıl Yönet tavsiyelerinde şunları söyledi: