Türkiye'nin yıllardır çözüme ulaşmayan sorunu; sokak köpekleri...
Hemen her gün yurdun dört bir yanında başıboş köpeklerinin saldırıları ortaya çıkıyor.
Kimi zaman ağır yaralanmalara neden olan sahipsiz köpekler, ölüme de yol açıyor.
Çocuklar sokaklarda dolaşamaz oldu
Sokaklarda güvensizlik hakim gezerken veliler, öğrencilerini okula gönül rahatıyla gönderemez oldu.
Hemen her gün yurdun bir noktasında başıboş köpekler, vatandaşlara saldırıyor.
İnsanların canı öncelikli gündem değil
Tüm bu saldırılar sürerken bazı güruhlar hayvanların güvenliğini insanların güvenliğinden öncelikli görmekte.
Akla mantığa sığmayan öneriler
Hal böyle olunca vatandaşları canından bezdiren sorunla ilgili mantığa sığmayacak öneriler geldi.
Bu çözüm önerilerine bir yenisi eklendi.
İBB Müdürü tavsiye verdi
İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Işıl Yönet, Habertürk ekranlarında gazeteci Nagehan Alçı'nun 'Sokak köpeğiyle karşılaşırsak ne yapmalıyız'? sorusuna cevap verdi.
"Sokak köpeğini anlamalıyız"
Işıl Yönet, sokak köpeği gördüğümüzde köpekle göz teması kurmayıp onu anlamamız gerektiğini söyledi.
Risk altında koşulmaması gerektiğini söyleyen Yönet, sakince bölgeden uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.
"Sizi bir tehdit olarak algılarsa sizi kovalamaya başlayacaktır"
İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Işıl Yönet tavsiyelerinde şunları söyledi:
Hayvanların saldırma nedeni aslında tetiklenmeden dolayı yaşanıyor. Hayvanların çocuklara direkt bir düşmanlığı yok ama onun alanına girdiyseniz, sizi bir tehdit olarak algılarsa sizi kovalamaya başlayacaktır.
Burada serin kanlı kalmak oldukça zor. Ama hızımızı mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde hayvanla göz teması kurmadan gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hayvanların kendi aralarında kurduğu bir takım bedensel iletişim unsurları var. İnsanların direkt gözünün içine bakmadan sakince yürümesi gerekiyor, insan bu halde koşmamalı ya da elinde bir poşet varsa gerçekten risk altında hissediyorsa poşeti bırakarak yürümelidir.
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