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- İBB, Müze Gazhane'de tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı
İBB, Müze Gazhane'de tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı
Kadıköy'de bulunan Müze Gazhane'nin duvarlarındaki çizimler tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelen eleştirilerin ardından bölgedeki çalışmayı söktü.
- Haber Merkezi
- 16.05.2022 - 08:54
- Güncelleme : 16.05.2022 - 09:43
Müze Gazhane, geçtiğimiz yıl Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıldı.
Müze Gazhane'de duvarlara yapılan çizimler vatandaşların tepkisini çekti.
Kamusal alanda anlam verilemeyen çizimler
Çizimlerde canavardan cinsel organ yapıldığı görülürken, çocukların da görebileceği bir alanda olması nedeniyle duvar resimlerinin kaldırılması istendi.
Sosyal medyada çeşitli tepkilere sebep olan olayın ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise konuyla ilgili son gelişmeyi paylaştı.
Tepkiler üzerine kaldırıldı
Kadak, paylaşımında "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına." yazdı.