Saraçhane Parkı'nda toplanan Öz Orman-İş Sendikası üyeleri, kendilerine sendikal baskı uygulandığını ve mobinge maruz kaldıklarını öne sürerek eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası karşısında bulunan Saraçhane Parkı’nda toplanan Öz Orman-İş Sendikası'na bağlı İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanı bir grup, kendilerine sendikal baskı uygulandığını öne sürerek eylem yaptı.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Ağaç AŞ, uzun zamandır işçilere mobing uygulamakta, sendikal tercihlerine açıktan müdahale etmekte, kendi isteğini yerine getirmeyen işçileri sürgün etmekle, ücretsiz izne çıkarmakla, işten atmak gibi durumlarla tehdit etmektedir.

“GELECEKTE NASIL SENDİKACILIK YAPACAKLARININ GÖSTERGESİDİR”

Şu anda ise, Öz Orman-İş sendikamıza üye işçiler baskı ve dayatmalarla, tehdit ve şantajlarla sendikalarından istifa ettirilerek, Türkiye genelinde 19 üyesi bulunan bir sendikaya üye yapılmaktadır. Bunun sebebi hukuksuz uygulamalara göz yumacak, teslimiyetçi, işçiden yana olmayan tamamen işverenin emrinde işbirlikçi bir sendika istemeleridir. Söz konusu sendikanın, kısa süre önce işçilerin ücretsiz izne gönderilmesine sessiz kalması, gelecekte nasıl bir sendikacılık yapacaklarının göstergesidir.

İBB önünde protesto: İkna odalarından haberdar mısınız ViDEO



“İKNA ODALARINDAN HABERDAR MISINIZ”

Buradan Meral Akşener'e soruyoruz, yönetimine ortak olduğunuz belediye iştiraki olan ve partiniz kontenjanından atanan genel müdürün başında bulunduğu Ağaç AŞ'de kurulan ikna odalarından haberdar mısınız?

“HZ. ÖMER ADALETİ TERAZİ DEĞİL, ODUNCU KANTARI”

Yoksa, söz konusu şirket ve belediye yönetimi sizi de 'her şey çok güzel olacak' diyerek mi ikna etmektedir. Sizden beklentimiz, ortağı olduğunuz ittifakça yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde yaşanan hukuksuzluk ve adaletsizliklere dur demenizdir. Bu uygulamalar Hz. Ömer adaleti terazisine değil, oduncu kantarına benzemektedir.”