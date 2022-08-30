İBB personeline 10 yıl hapis istemi: Yardım kartları örgüt mensuplarına verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Yavuz Saltık hakkında DİAYDER’e yardım kartı verdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Savcılık, Saltık için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor” sözlerinin ardından bakanlık harekete geçti.

Bu kapsamda 26 Aralık tarihinde PKK terör örgütünce kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (DİAYDER) referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yerleştirilenlere yönelik özel teftiş başlatıldı.

İBB personeline soruşturma

İBB çalışanları tarafından söz konusu derneğe yardım kartları verildiği ortaya çıkmıştı.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık’a, terör örgütü mensuplarına yardım kartı dağıtıldı gerekçesiyle dava açıldı.

Terör örgütü mensuplarına kart verildi

Kırmızı kategoride aranan PKK örgütünün Botan sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı Fırat Şişman'ın babası Maruf Şişman ve Yunanistan kampında bulunan Davut Özmen'in babası Abdulmelik Özmen'e 3 adet yardım kartı verildiği tespit edildi.

10 yıl hapis

İHA'nın aktarımına göre; bu kapsamda hazırlanan iddianamede savcılık, Yavuz Saltık için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

"DİAYDER isimli bir derneğin varlığından haberdar değilim"

Suçlamaları kabul etmeyen Yavuz Saltık ifadesinde, “Yargılamaya konu dosyadaki 150 TL’lik market yardım kartlarının soruşturma dosyasına ibraz ettiğim Sosyal Destek İstanbul Kart olup olmadığını ben bilmiyorum, oradaki iddiaların içeriğini benim bilmem mümkün değildir. Ben DİAYDER isimli bir derneğin varlığından haberdar değilim. Biz başkanlık olarak tüm inanç grupları, hemşehri dernekleri, pandemide çalışamayan meslek grupları ile yoğun görüşmeler yaptık ve insanların belediyenin iç mevzuatı çerçevesinde başvuru yapmalarını sağlayarak uygun görülenlere bu yardımlar yapıldı.

Bu sürecin devamı hakkında işgal ettiğim makamın yoğunluk ve konumu itibariyle bilmem mümkün değildir. Doğrudan herhangi bir kişi bu şahısları bana yönlendirmedi. Bu şahısların başkaca şahıslar tarafından birimimize yönlendirildiğine ilişkin bir bilgim yoktur. Bu şekilde inanç gruplarına hitaben gelen birçok öncü şahısla görevim gereği görüştüğüm ve mevzuat çerçevesinde yardımcı olmaya çalıştım’’ dedi.

İddianamede kabul edilirken, davaya 1 Aralık’ta başlanacağı öğrenildi.