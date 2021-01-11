İBB, Şemsipaşa Camii'nin deniz tarafına beton yol yapıyor

Üsküdar'daki tarihi Şemsipaşa Camii'nin deniz tarafına yapılan beton yol, tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili Mimarlar Odası'nın sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki tarihi Şemsipaşa Camii, kültür cinayetiyle karşı karşıya.

İMAMOĞLU TALİMAT VERDİ PROJE BAŞLADI

2017 yılında Kadir Topbaş belediye başkanlığında başlatılan proje, yükselen tepkilerin ardından durdurulmuştu. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB, projeyi yeniden ele aldı ve çalışmalar başladı.

YALI CAMİ ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR

Şemsipaşa Camii'nin deniz tarafına beton döküldü ve yol yapımı için çalışmalar hızlandırıldı.

Yapılan beton yolla birlikte, tarihi Şemsipaşa Camii, yalı cami özelliğini yitirecek.

Ortaya çıkan manzara, görenleri şaşkına çevirdi.

2017 yılında kazıkların çakılması nedeniyle caminin bazı kısımlarında çatlaklar oluşmuş ve tepkilerin ardından proje durdurulmuştu.

Mimar Sinan'ın İstanbul'a kazandırdığı en zarif eserlerden biri olan Şemsipaşa Camii, 440 yıllık bir tarihe sahip.

MİMARLAR ODASI'NDA CHP SESSİZLİĞİ

Kültür cinayetiyle ilgili o günlerde açıklama üzerine açıklama yapan Mimarlar Odası ise, İBB'nin CHP yönetiminde olması nedeniyle kafasını kuma gömdü.

İBB'nin Mimar Sinan'ın eşsiz eserine karşı başlattığı çalışma tarihçi Murat Bardakçı'nın da tepkisini çekti.

KAZIK İLE BETON ARASINDA FARK YOK

Bardakçı, konuyla ilgili "Daha açık söyleyeyim: Topbaş zamanında çakılan kazıklarla camiin duvarlarını çatlatmak ile bugün Sinan’ın eseri olan yaya yoluna beton dökmek arasında hiçbir fark yoktur; her iki iş de tarih, sanat ve kültür cinayeti ve şehirlilikten fersah fersah uzak bir cehalet numunesidir!

Asıl mesele ise bunları dürüst şekilde ifade edecek birilerinin çıkmaması; memlekete “Siz yaparsanız kötü ama biz yaparsak iyi” zihniyetinin hâkim olmasıdır." dedi.