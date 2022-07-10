İBB, söktüğü dikey bahçeleri reklam panolarıyla doldurdu

Çevreci dikey bahçeleri bakım ve maliyet zorluğu gerekçesiyle yıkan İBB, bozulan yeşil ekolojik duvarlara devasa reklam panoları astı.

Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda bakım masraflarını bahane ettiği dikey bahçeleri sökmeye başlamıştı.

Yoldaki araç gürültüsünü bastıran ve egzoz gazını emen dikey bahçeler sökülerek, yerlerine renklendirilmiş duvarlar yerleştirilmişti.

İBB geri adım atmadı

Ekolojik yeşil duvarların bakım ve masraf zorluğu iddialarıyla sökülmesine vatandaşlar karşı çıksa da, İBB bu hamlesinden geri adım atmadı.

Devasa reklam panoları konuldu

Sökülen dikey bahçeler yerine koyulan İBB reklam panoları dikkat çekti. Çevreci bir yaklaşımla hazırlanan ekolojik duvarlar bozularak, yerine devasa reklam panoları konuldu.