İBB soruşturması kapsamında firari Ertan Yıldız yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Hakkında yolsuzluk davasından gözaltı kararı verilen firari İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"İmamoğlu'nun kasası" olarak lanse edilen ve soruşturma kapsamına mal varlıklarına el konulan Ertan Yıldız'ın da yakalanmasıyla gözaltında bulunan şüpheli sayısı 88'e yükseldi.

TEHDİTLE RÜŞVET İDDİALARINDA ADI GEÇİYOR

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ismi tehdit ve rüşvet olaylarında da anılan Yıldız hakkında birçok iddia bulunuyor.

Aralarında Yıldız'ın da bulunduğu İBB yetkililerinin İstanbul'un ünlü AVM'lerinden Capacity yöneticilerinden tehditle rüşvet istediği iddia ediliyor.

EMNİYET TAKİBİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bu tehditle rüşvet sarmalının başında olduğu öne sürülen Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenildi.

AVM'YE 197 MİLYON LİRA CEZA KESTİLER

Ertan Yıldız ile beraber hareket ettiği belirtilen bir diğer şüpheli Süleyman Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz." diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldı.

Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.