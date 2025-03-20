Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması tüm hızıyla sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok üst düzey isim gözaltına alınmıştı.

Bu süreçte 87 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Şube'ye getirilmiş, diğer 19 şüphelinin yakalanması için ayrı bir çalışma başlatılmıştı.

ÜÇ VİLLAYI DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA DEVRETTİ

Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Ali Nuhoğlu ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıkmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Nuhoğlu'nun, 50 milyon lira değerindeki üç villayı Ekrem İmamoğlu’na 15 milyon liraya devrettiği tespit edildi.

40 MİLYON LİRA İLE YAKALANDI

Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için evlerine operasyon düzenledi.

Nuhoğlu, bu operasyonda evinde 40 milyon lira ile yakalanarak gözaltına alındı.

YURT DIŞINA KAÇIŞ PLANI

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak kendini tanıtan ve aranan Emrah Bağdatlı’nın da son iki hafta içinde yurt dışına gitmiş olduğu belirlendi.

Firari Bağdatlı’nın kurduğu firmalar aracılığıyla sadece İBB Medya AŞ üzerinden 2022-2024 tarihleri arasında 60’tan fazla ihale aldığı tespit edildi.

Bağdatlı’nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ’den birçok ihale aldığı, yanında çalışan yaklaşık 35 kişi üzerinde kurduğu reklam firması ile de ihale alımlarında bulunduğu, bu şirketlerin pek çoğunun aynı adreslerde faaliyet gösterdiği ve aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.

GÖZALTILAR VE FIRARİLER

Soruşturma kapsamında, Emrah Bağdatlı’nın 5 Mart’ta ABD’nin Houston kentine gitmeyi planlayarak, 6 Mart’ta hareket edecek bir uçak için bilet alarak yurt dışına çıkmakta olduğu tespit edildi. Polis, Bağdatlı’nın evinin önünde yaptığı sinyal takibiyle onu izlemeye aldı.

Ancak Bağdatlı, bu durumu fark ederek telefonunu evde bırakarak 5 Mart günü saat 18.38’de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptığı belirlendi. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu PKK/KCK’ya yardım etme suçlamasıyla yapılan soruşturmada, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da dahil olduğu 7 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı, 3’ü ise firar etti.

Örgütlü suçlar kapsamında ise 83 şüpheli gözaltına alındı ve firari 10 şüpheliden 7’sinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.