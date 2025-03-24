İBB soruşturmasında kim hangi suçtan ceza aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında karar geçtiğimiz gün verildi.
Kamuoyunun günlerce yakından takip ettiği davada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklanırken diğer şüpheliler için de son durum netleşti.
Hakimlik, İmamoğlu'nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 50 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 41 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
TERÖRDEN TUTUKLANANLAR
Mahir Polat / İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Resul Emrah Şahan / Şişli Belediye Başkanı
Mehmet Ali Çalışkan / Reform Enstitüsü Direktörü
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALANLAR
Cemal Ufuk Karakaya
Bayram Taşkın
Ercan Saatçi
Ahmet Palazoğlu
Birsen Şahin
Alperen Aydın
Alihan Aydın
Canan Münüklü
Vahit Doğan
Murat Kanbur
Mehmet Erdoğan
Kaan Sümergöz
Barış Kılıç
Burak Arslan
Can Akın Çağlar
Bilal Önver
Doğan Hamit Doğruer
Ebru Yılmazer
Emin Ertek
Hüseyin Fidan
Nihat Uçan
Kadir Öztürk
Erhan Uslu
Hakan Dayıgil
Emrah Öksüz
İlknur Taşdelen
Ömür Yılmaz
Seda Kiraz
Sergen Kurt
Tolga Özgen
Semih Aslan
Onur Subaşı
İlker Durademir
Yaşar Çeri
Alihan Aydın
Yusuf Yüce
Göksu Byraktaroğlu
Özge Bağdatlı
Serhat Kapki
Uğurhan Atma
Güldem Şık
TUTUKLANMA GEREKÇELERİ
İşte isim isim kim hangi suçtan ceza aldı listesi;
- Ekrem İmamoğlu: Kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek (135/1), suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (220/1), ihaleye fesat karıştırmak (235/1), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Resul Emrah Şahan: Silahlı terör örgütüne üye olma. Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Mehmet Ali Çalışkan: Suçlama: Silahlı terör örgütüne üye olma. Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Mahir Polat.: Suçlama: Silahlı terör örgütüne üye olma. Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Tuncay Yılmaz: Suçlama: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (220/1), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Fatih Keleş: Suçlama: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (220/1), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Mustafa Nihat Sütlaş: Suçlama: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Servet Yıldırım: Örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Buğra Gökçe: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Ali Nuhoğlu: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Ertan Yıldız: Örgüt kurmak (220/1), irtikap (250/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Serdal Taşkın: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Adem Soytekin: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Gürkan Akgün: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Murat Ongun: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (220/1), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Mehmet Murat Çalık: İrtikap (250/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Hüseyin Köksal: Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Necati Özkan: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Elif Güven: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- İpek Elif Atayman: Rüşvet almak (252/2), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Gülşah Subaşı: Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Fatoş Ayık: Rüşvet almak (252/2), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Fatoş Pınar Türker: Rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Ceyda Kiryak: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
- Emre Serkan Bayraktar: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 2 No’lu L Tipi CİK
- Mehmet Muhittin Palazoğlu: Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 3 No’lu L Tipi CİK
- Furkan Remzi Ceylan: Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 3 No’lu L Tipi CİK
- Süleyman Atik: Örgüte üye olma (220/2), irtikap (250/1). Cezaevi: Marmara 3 No’lu L Tipi CİK
- Hakan Karanis: Örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 3 No’lu L Tipi CİK
- Murat Abbas: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 4 No’lu L Tipi CİK
- Halit Burak Atalan: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara 4 No’lu L Tipi CİK
- Eyüp Subaşı: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 5 No’lu L Tipi CİK
- Ahmet Köksal: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 5 No’lu L Tipi CİK
- Yusuf İlbak: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 5 No’lu L Tipi CİK
- Ali İlbak: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 5 No’lu L Tipi CİK
- Mete Sarısaltun: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
- Kamil Timur Delibaş: Rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
- Edip Cenk Ünalerzen: Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
- Murat İlbak: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
- Umut Şenol: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
- Alper Aydın: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
- Kabil Taşcı: Rüşvet almak (252/2), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
- Serkan Öztürk: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
- Serdar Haydanlı: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
- Vedat Şahin: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
- Ahmet Çiçek: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
- Adem Tuncay: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
- Harun Cengiz Beğenme: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
- Hasan Özsoy: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
- Rauf Cem Istıranca: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
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