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İBB soruşturmasında kim hangi suçtan ceza aldı

İBB soruşturmasında kim hangi suçtan ceza aldı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı davada 47 kişi mali suçlardan cezaevine gönderilirken 3 kişi de terörden tutuklandı. Soruşturmada 41 kişi için de adli kontrol kararı uygulandı.