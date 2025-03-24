İBB soruşturmasında kim hangi suçtan ceza aldı
Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında karar geçtiğimiz gün verildi.

Kamuoyunun günlerce yakından takip ettiği davada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklanırken diğer şüpheliler için de son durum netleşti.

Hakimlik, İmamoğlu'nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 50 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 41 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

TERÖRDEN TUTUKLANANLAR

Mahir Polat / İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Resul Emrah Şahan / Şişli Belediye Başkanı

Mehmet Ali Çalışkan / Reform Enstitüsü Direktörü

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALANLAR

Cemal Ufuk Karakaya

Bayram Taşkın

Ercan Saatçi

Ahmet Palazoğlu

Birsen Şahin

Alperen Aydın

Alihan Aydın

Canan Münüklü

Vahit Doğan

Murat Kanbur

Mehmet Erdoğan

Kaan Sümergöz

Barış Kılıç

Burak Arslan

Can Akın Çağlar

Bilal Önver

Doğan Hamit Doğruer

Ebru Yılmazer

Emin Ertek

Hüseyin Fidan

Nihat Uçan

Kadir Öztürk

Erhan Uslu

Hakan Dayıgil

Emrah Öksüz

İlknur Taşdelen

Ömür Yılmaz

Seda Kiraz

Sergen Kurt

Tolga Özgen

Semih Aslan

Onur Subaşı

İlker Durademir

Yaşar Çeri

Alihan Aydın

Yusuf Yüce

Göksu Byraktaroğlu

Özge Bağdatlı

Serhat Kapki

Uğurhan Atma

Güldem Şık

TUTUKLANMA GEREKÇELERİ

İşte isim isim kim hangi suçtan ceza aldı listesi;

  1. Ekrem İmamoğlu: Kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek (135/1), suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (220/1), ihaleye fesat karıştırmak (235/1), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  2. Resul Emrah Şahan: Silahlı terör örgütüne üye olma. Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  3. Mehmet Ali Çalışkan: Suçlama: Silahlı terör örgütüne üye olma. Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  4. Mahir Polat.: Suçlama: Silahlı terör örgütüne üye olma. Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  5. Tuncay Yılmaz: Suçlama: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (220/1), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  6. Fatih Keleş: Suçlama: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (220/1), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  7. Mustafa Nihat Sütlaş: Suçlama: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  8. Servet Yıldırım: Örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  9. Buğra Gökçe: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  10. Ali Nuhoğlu: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  11. Ertan Yıldız: Örgüt kurmak (220/1), irtikap (250/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  12. Serdal Taşkın: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  13. Adem Soytekin: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  14. Gürkan Akgün: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  15. Murat Ongun: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (220/1), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  16. Mehmet Murat Çalık: İrtikap (250/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  17. Hüseyin Köksal: Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  18. Necati Özkan: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  19. Elif Güven: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  20. İpek Elif Atayman: Rüşvet almak (252/2), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  21. Gülşah Subaşı: Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  22. Fatoş Ayık: Rüşvet almak (252/2), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  23. Fatoş Pınar Türker: Rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  24. Ceyda Kiryak: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  25. Emre Serkan Bayraktar: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 2 No’lu L Tipi CİK
  26. Mehmet Muhittin Palazoğlu: Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 3 No’lu L Tipi CİK
  27. Furkan Remzi Ceylan: Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 3 No’lu L Tipi CİK
  28. Süleyman Atik: Örgüte üye olma (220/2), irtikap (250/1). Cezaevi: Marmara 3 No’lu L Tipi CİK
  29. Hakan Karanis: Örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 3 No’lu L Tipi CİK
  30. Murat Abbas: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 4 No’lu L Tipi CİK
  31. Halit Burak Atalan: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara 4 No’lu L Tipi CİK
  32. Eyüp Subaşı: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 5 No’lu L Tipi CİK
  33. Ahmet Köksal: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 5 No’lu L Tipi CİK
  34. Yusuf İlbak: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 5 No’lu L Tipi CİK
  35. Ali İlbak: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 5 No’lu L Tipi CİK
  36. Mete Sarısaltun: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
  37. Kamil Timur Delibaş: Rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
  38. Edip Cenk Ünalerzen: Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
  39. Murat İlbak: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
  40. Umut Şenol: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
  41. Alper Aydın: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
  42. Kabil Taşcı: Rüşvet almak (252/2), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
  43. Serkan Öztürk: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
  44. Serdar Haydanlı: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
  45. Vedat Şahin: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
  46. Ahmet Çiçek: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
  47. Adem Tuncay: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
  48. Harun Cengiz Beğenme: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
  49. Hasan Özsoy: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
  50. Rauf Cem Istıranca: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
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Oğuzhan Özmeşe
Haber Müdürü