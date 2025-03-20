İBB soruşturmasında son durum: İmamoğlu cuma günü sorguya alınacak

Haber Merkezi

Türkiye dün sabah güne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonla uyandı.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki farklı dosyada 106 şüpheli bulunuyor.

DÜN GÖZALTINA ALINDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturma kapsamında dün sabah gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının şu ana kadar 87 olduğu bildirildi.

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Gözaltı kararları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi’ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi’nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Öğrenilen bilgiye göre sorguya ilk olarak Medya A.Ş çalışanları alınacak.

İMAMOĞLU CUMA GÜNÜ SORGUYA ALINACAK

Hakkındaki suçlamalar en az olan şüphelilerden başlanacak olan sorgunun cuma günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un ise tüm şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra cuma günü sorguya alınacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU TEK KİŞİLİK NEZARETHANEDE KALIYOR

Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun tek kişilik nezarethanede kaldığı ve istediği zaman avukatlarıyla görüşme odasında görüşebildiği öğrenildi.

CUMARTESİ GÜNÜ ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Şüphelilerin cumartesi günü sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

TELEFONU EŞİNİN ÇANTASINDAN ÇIKTI

İmamoğlu’nun danışmanlarından olan Ertan Yıldız ise tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Cep telefonunun baz kayıtlarına bakan polis Yıldız’ın evde olduğunu düşünerek eve operasyon düzenledi. Ancak Ertan Yıldız evde bulunamadı.

Yıldız’ın cep telefonunu eşinin çantasına koyarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

İBB'YE KAYYUM ATANMASI YÜKSEL İHTİMAL

Eğer Ekrem İmamoğlu terör örgütüne yardım etmek suçundan dolayı tutuklanır ve görevden alınırsa, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum da atanabilir.

CHP cumhurbaşkanlığı ön aday seçimini önceden planladığı 23 Mart tarihinde yapabilecek.

İmamoğlu o tarihte serbest kalmasa da adaylığı oylanabilecek.