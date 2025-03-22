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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) büyük rüşvet operasyonu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 90 şüpheli hakkında 'terör ve örgütlü suçlarla' ilgili gözaltı kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu'na ve şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri de devam ediyor.

İMAMOĞLU'NUN 2. İFADESİ DE SONA ERDİ

Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu'nun buradaki 18 sayfalık ifadesi sona erdi.

15 MİLYON MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ait 20 kiralık kasa, polis ekipleri tarafından kontrol edildi.

Kasaları kontrol edilen şüphelilerin 15 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu.