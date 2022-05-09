İBB, su sayaçlarını uzaktan okuyacak

Pilot bölgelerde başlanacak uygulama ile su sayaçlarının uzaktan okunacağını belirten İBB, projenin ilerlemesi ile aynı yöntemin doğalgazda da uygulanacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), haziran ayından itibaren sayaç verilerine kablosuz haberleşme yolu ile ulaşılacağını, uygulamaya pilot bölgelerde geçileceğini, bu şekilde fiziksel sayaç okumalarda yaşanan problemlerin ortadan kalkacağını açıkladı.

AA’nın haberine göre; su aboneleri için başlayacak uygulamanın testlerin ardından doğalgaz sayaçlarında da uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.

Uzaktan okuma yapılacak bölgeler

Pilot bölge olarak belirlenen Esenler 15 Temmuz Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz Riva Mahallesi'nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi'ndeki faturaların artık uzaktan okunacağı belirtildi.

Açıklamada, "Esenler'de 2 bin 124, Beykoz'da 1500 konutta haziran ayından itibaren projeye başlanacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İBB personel ve maliyet açısından önemli tasarruf ve verimlilik sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

"Hem zamandan hem maliyetlerden ciddi bir tasarruf sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, teknolojiyi hizmetlerine uyarlama ilkesiyle akıllı sayaç altyapısını hayata geçirdiklerini, 2022'de toplam 20 bin akıllı sayaca geçişi tamamlamayı planladıklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Akıllı sayaç projesiyle her ay abonenin konutuna giderek gerçekleştirdiğimiz okuma işlemlerini uzaktan yapabileceğiz. Yine açma-kapama gibi işlemleri de uzaktan gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca İstanbullulara tüketim değerleri ile ilgili de anlık bilgi sunabileceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi bir tasarruf da sağlayacağız. Şu an test aşamasındayız. Verimli olması halinde İstanbul geneline yayılmasını hedefliyoruz.”

Öte yandan İBB iştiraki İSTTELKOM'un telekomünikasyon altyapısını üstlendiği projede, Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı (LoRaWAN) teknolojisi kullanılıyor.