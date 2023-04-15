İBB, Sultanbeyli'deki metro şaftını moloz dökerek kapatmaya başladı İstanbul Sultanbeyli’deki metro şaftı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonlarıyla moloz dökülerek kapatılırken görüntülendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti döneminde Sancaktepe-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının temelini attı.

Daha sonra İBB, CHP'ye geçince projenin yapımına devam edildi.

Sancaktepe-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının yapımına devam edilirken, metro hattının önümüzdeki eylül ayında hizmete girmesi bekleniyor.

Metronun şaft tüneline moloz dökülerek kapatılıyor

Ancak sosyal medyada projeyle ilgili paylaşına bir görüntü dikkat çekti.

Hattın Sultanbeyli bölümünden paylaşılan fotoğrafta, İBB ekiplerinin metronun şaft tünelini hafriyat kamyonlarıyla moloz dökülerek kapattığı görüldü.

Yapılan uygulamaya anlam verilemezken, akıllara yine İBB’nin Sancaktepe’deki metro inşaatını molozlarla kapattığı görüşmüştü.

Daha önceki molozlu kapatma akıllara geldi

Sancaktepe'de Ak Partili İBB döneminde yapımına başlanan Sancaktepe metrosunun inşaatı, iddiaya göre İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından durdurulmuştu.

Daha sonra metro projesi iptal edildi.

Metro hattı için açılan tüneller de hafriyat kamyonlarıyla içerisine moloz dökülerek kapatıldı.

İlçelerine metro hattının gelmesini bekleyen Sancaktepeliler, yaşanan durum nedeniyle İBB'ye tepki gösterdi.