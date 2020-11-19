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- İBB, taksicilere yönelik denetimlere başladı
İBB, taksicilere yönelik denetimlere başladı
İstanbul'da taksicilerle ilgili şikayetler artınca İBB, zabıtaları denetimler için sahaya sürdü. Dün gece yapılan denetimlerde 10 taksiye 392 TL ceza kesildi.
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 09:16
- Güncelleme : 19.11.2020 - 09:31
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehirdeki taksilere yeni denetimler başlattı.
Yolcu seçen veya kısa mesafe yolcu almayan ticari taksilere yönelik gelen şikayetler üzerine İBB harekete geçti.
İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı duyuruda, sivil zabıta ekiplerinin bu kapsamda denetime başladığını duyurdu.
SİVİL ZABIRALAR DENETİMDE
Murat Ongun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yolcu seçen veya kısa mesafe yolcu almayan ticari taksilere yönelik sivil zabıta ekiplerimizin denetimleri başladı.
CEZALAR KESİLDİ
Otogar, Vezneciler, Yenikapı, Beyazıt, Taksim, Sirkeci ve Eminönü’nde 10 taksiye 392 TL ceza kesilmiş, şoförlerin araç kullanım belgeleri 20 gün askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.