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İBB, taksicilere yönelik denetimlere başladı

İBB, taksicilere yönelik denetimlere başladı

İstanbul'da taksicilerle ilgili şikayetler artınca İBB, zabıtaları denetimler için sahaya sürdü. Dün gece yapılan denetimlerde 10 taksiye 392 TL ceza kesildi.