İBB, Taksim Maksemi'nin duvarına jeneratör inşa etti

Tarihi Taksim Maksemi'nin duvarına İBB tarafından inşa edilen jeneratör kabini, tepki topladı. Derme çatma yapı nedeniyle oluşan çirkin görüntü drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstiklal Caddesi girişinde bulunan tarihi Taksim Maksemi'nin duvarına derme çatma jeneratör kabini inşa etti.

Taksim Sanat Galerisi'ne elektik sağlamak için tarihi yapının duvarına bitişik inşa edilen jeneratör kabini, tepki topladı.

Havadan çekilen görüntülerde maksemin yan duvarının, konulan jeneratör kabini nedeniyle kapalı olduğu görüldü.

SUYUN ŞEHRE DAĞITILDIĞI YER

Tarihi Taksim Maksem'i, Sultan I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırıldı.

Suyun şehre dağıtıldığı yer olan Taksim Maksemi, sekiz köşeli küfeki taşından bir gövdeye ve yine piramidal, sekiz köşeli bir çatıya sahip.

Maksemin yuvarlak kemerli giriş kapısının üstünde de 1732 tarihli üç beyitlik kitabesi bulunuyor.

İBB'den Taksim Maksemi'nin duvarına jeneratör VİDEO