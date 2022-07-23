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    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na ekmek bölüp verdi

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na ekmek bölüp verdi

    İBB tarafından kurulan Halk Ekmek Fabrikası açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' da katıldı. Açılış esnasında İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na ekmek bölüp verdiği anlar dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 19:39
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 20:02
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan ve günde 1,5 milyon ekmek üretme kapasitesine sahip "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası"nın açılışı gerçekleştirildi.

    Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda CHP'li katıldı.

    "Temel yiyeceklerimiz ateş pahası"

    Açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz. Bu şahane ülke artık emin eller tarafından ne yazak ki yönetilmiyor. Hepimiz her geçen gün fakirleşiyoruz. Türkiye ve İstanbul'da resmi gıda enflasyonu yüzde 90'nın üzerine çıkmış durumda. Özellikle de temel yiyeceklerimiz ateş pahası." dedi.

    "Bizim İstanbul'daki hizmetlerimize saldırıyorlar"

    Bizi yönetenler çözüm üretmedikleri gibi işsizliği, açlığı, sefaleti görmezden geliyor diyen İmamoğlu, "Vatandaşın sorunlarına kulaklarını tıkıyor. Hatta bu sorunları milletimize normalmiş gibi yutturmaya çalışıyorlar. Çaresizliklerini de bize ve bizim İstanbul'a yaptığımız hizmetlere saldırarak kapatmaya çalışıyorlar. Peki umutsuz, kararsız mıyız? Hayır. Benim yüzüme bakan herkes bunu görebilirler." ifadelerini kullandı.

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na ekmek bölüp verdi

    İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Genel Başkanımdan bir ricam var"

    "Vites artıracağız, hizmetlerimizi katlayacağız. Bu şehrin kadim insanlarına kimsesiz, seçeneksiz olmadıklarını göstereceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar asla yılmayacağız, devam edeceğiz. Genel başkanımdan tekrar istiyorum, bütün açılışlarımızı sizinle yapmak istiyoruz. Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırmanızı istiyorum."

    Kılıçdaroğlu'na ekmek ikram etti

    Açılış konuşmasının ardından Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışını gerçekleştiren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na ve diğer CHP'lilere ikram etti.

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu na ekmek bölüp verdi #1

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu na ekmek bölüp verdi #2

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu na ekmek bölüp verdi #3

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu na ekmek bölüp verdi #4

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu na ekmek bölüp verdi #5

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu na ekmek bölüp verdi #6

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu na ekmek bölüp verdi #7

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu na ekmek bölüp verdi #8

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu na ekmek bölüp verdi #9


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