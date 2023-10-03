İBB Üsküdar'daki çalışmayı bitiremedi! Sahil yolu yıllardır kapalı Üsküdar Belediyesi Hilmi Türkmen, İBB tarafından yıllardır kapalı olan sahil yolu ve parkları paylaştı. Projelerde henüz bir çalışmanın dahi başlamadığı görüldü.

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ensonhaber.com

CHP yönetimindeki bölgelerde mağduriyetlerin sonu gelmiyor.

Bunlardan biri de hiç şüphesiz Üsküdar.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük vaatlerle göreve geldi. Ancak söylendiği gibi olmadı.

Bu süreçte ulaşım sıkıntısı, toplu taşıma arızaları, altyapı sorunları bitmek bilmedi.

Öte yandan bu duruma yol çalışmaları da eklendi.

Sahil yolu inşaat halinde

Megakent'in gözde ilçesi olan Üsküdar'ın sahil yolu, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Manzarası ve sahil yoluyla ziyaretçilerini mest eden ilçe, yıllardır inşaat halinde.

Yaz mevsiminde sahile akın eden vatandaşlar, yıllardır büyük keyif yaşatan manzaranın tadını çıkaramıyor.

Öyle ki yürüyecek yol dahi bulunmuyor. Vatandaşlar ve bölge esnafı, çalışmaların ise yavaş ilerlemesinden şikayet ediyor.

Yıllardır beklenen çalışma başlamadı

Bölgenin nadide mekanlarından biri de Kuzguncuk Sahili. Uzun süredir kapalı olan ve her yaz yoğun bir kalabalığın oluştuğu sahilde henüz bir çalışma başlatılmadı.

Bir süre tellerle çevrilen bölge, şimdilerde ise içerisi görülmeyecek şekilde kapatıldı.

Vatandaşlar durumdan şikayetçi olurken, İBB yetkililerinden çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama henüz gelmedi.

"Boğaz'ın en özel hattı yıllardır halka kapalı"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de durumu gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Türkmen, şu notu ekledi:

“İstanbul nasıl yönetiliyor” sorusunun cevabını, siyaset üstü, düz bir gerçeklikle görmek istiyorsanız, lütfen bu videoyu izleyin.



Kuzguncuk’tan Kız Kulesi’ne; halkımızın nefes aldığı, Boğaz'ın en özel hattı yıllardır halka kapalı, böyle bir “çalışma” temposuyla bekliyor.

Park ve sahillere İBB engeli

Videoda; Kuzguncuk Parkı'nın 3 yıldır, Paşalimanı Parkı'nın 4 yıldır, Salacak Sahili'nin ise 1 yıldır halka kapalı olduğu bilgisine yer verildi.