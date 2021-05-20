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İBB, yeni araçlar kiralamaya karar verdi

İBB, yeni araçlar kiralamaya karar verdi

İhtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle Yenikapı'da araç sergisine imza atan İBB, bu kez araç kiralanması için yeni ihale açtı.