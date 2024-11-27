İBB yeni taksi tasarımları için anket çalışması başlattı

Haber Merkezi
Megakent İstanbul, yıllardır taksi sorunuyla mücadele ediyor.
Güvenli bir yolculuk yapmak isteyen İstanbullular, yetersiz taksi sayısından şikayetçi.
Konuyla ilgili sıkıntılar devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden değişik bir hamle geldi.
İBB, YENİ TAKSİ TASARIMI İÇİN ANKET AÇTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni taksi tasarımları için anket başlattı.
5 farklı taksi tasarımının yer aldığı ankette sarı-beyaz renkler dikkat çekti.
5 TASARIM YER ALDI
"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden başlatılan ankette, 5 farklı taksi tasarımı yer aldı.
"İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan ankette uygulama tabanlı yeni taksi tasarımlarına yer verildi.
İşte o tasarımlar...
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