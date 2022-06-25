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İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi

İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi

Bozulan ve yolda kalan otobüsler sebebiyle vatandaşları isyan ettiren İBB, bu kez Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi. Yapılan etkinlik sosyal medyada tepki topladı.