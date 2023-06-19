İBB yol çalışmasında Tarihi Emirgan Çeşmesi'ne zarar verdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmaları sırasında 18'inici yüzyılda yapılan Tarihi Emirgan Çeşmesi'nin mermerleri hasar alarak kırıldı.

İHA

İstanbulluların çilesi sürüyor...

Kentte yaşam her geçen gün zorlanırken bir diğer yandan da tarihi eserler de zarar görmeye başladı.

İstanbul birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor...

Kentte bulunan binlerce tarihi eser yıllara meydan okuyarak ayakta ziyaretçilerini karşılıyor.

Sultan Abdülhamid döneminde yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, 18'inci yüzyılda yapılan tarihi eserlenden biri.

Öte yandan çeşmenin geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.

Çeşmede kırıklar oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları sırasında tarihi çeşme hasar gördü.

Çalışmalar sırasında tarihi çeşmenin birçok noktasında kırıklar ve çatlaklar meydana geldi.

Sarıyer'in en önemli sembollerinden birisi olan çeşmenin, çalışmalar sırasında geldiği hali görenler tepki gösterdi.

Cami motifleri ayaklar altına alınmıştı

İBB'nin daha önce de Küçük Çamlıca Su Köşkü'nü çürümeye terk ettiği gündeme gelmişti.

Bir diğer yandan aahilde oturma alanları yapılırken İstanbul'un önemli motiflerinden Ayasofya Camii, Kariye Camii ve Sultanahmet Camii'nin çıkartmaları hazırlanarak zemine yerleştirildi.

Müslümanların hassasiyetlerinin hiçe sayıldığı projede cami motifleri ayaklar altına alındı.