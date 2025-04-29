İBB yolsuzluk soruşturmasında otelin müdürüne gözaltı

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İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor...

Bu kapsamda 26 Nisan Cumartesi günü 2. dalga operasyon düzenlenerek 52 kişi gözaltına alındı.

30 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 48 şüpheliden 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle, 30 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

OTELİN MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Akşam saatlerinde bir son dakika daha yaşandı...

Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim’de gittiği otelin müdürü ve güvenlik personeli de gözaltına alındı.

KAMERAYI KAPATAN KORUMA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve diğer yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların toplantıdan önce korumalar tarafından bantlandığını gösteren görüntüler tespit edilmişti.

Görüntülerde oteldeki güvenlik kameralarını bantlayarak İmamoğlu ve 'para kasaları' olduğu iddia edilen isimlerin görüntülerinin alınmasını engelleyen koruma Çağlar Türkmen de yakalanarak gözaltına alınmıştı.