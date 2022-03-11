Yollarda tuzlama işleminin yetersiz kalması sonrası belediye çalışanlarının araçların kaymamasın için gösterdiği mücadele, İBB Genel Sekreter Yardımcısı tarafından mizah konusu oldu.

Haftalardır beklenen karlı hava yurtta güzel manzaralara sahne oldu.

Ancak, İstanbul'da da uzun süre sonra görülen kar yağışı kimilerini mutlu etse de araçlarıyla trafiğe çıkanlar aynı memnuniyeti yaşamadı.

Günlerdir uyarıların yapılmasına rağmen yetersiz kalan önlemler bazı vatandaşların ihmalleriyle birleşince trafik çileye döndü.

İstanbul Büyükşehir Belelediyesi'nin (İBB) yolları yeterince tuzlanmaması nedeniyle araçlar yolda kalırken, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yazıcı'nın da karla mücadelede yetersiz kalan önlemler hakkında esprili bir paylaşımda bulunması tepkilere neden oldu.

İBB yöneticisi tuzlanmayan yollar üzerinden espri yaptı VİDEO

"ALKIŞLAR EL KÜREME EKİPLERİNE"

Yazıcı, sosyal medya hesabından tuzlanmayan yollarda araçların yolda kalmaması ve kaymaması için belediye çalışanlarının araçların üzerine çıktığı görüntüleri paylaşarak " İBB ekipleri sabahki kar yağışında hizmette sınır tanımadı. Alkışlar el küreme ekiplerine." ifadelerine yer verdi.