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    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP'li vekilin şirketine verdi

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT bakım onarım ihalesini yeniden CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdi. İmamoğlu, şirkete 4 ay için 76 milyon 180 bin 500 lira ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 00:00
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    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP'li vekilin şirketine verdi

    İstanbullular, trafiğin yanında bir de toplu taşıma çilesi çekiyor..

    Trafiği rahatlatması için kent trafiğine entegre edilen toplu taşıma sistemlerinin çileye sebep olmasının en büyük nedeni ise arıza ve bakımsızlık...

    Son zamanlarda otobüsler sık sık arızalanırken, aynı zamanda bakımsızlığa bağlı nedenlerle de kazalar meydana geliyor..

    İhaleyi alan şirket İETT bakım onarımlarını yapmamıştı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, geçtiğimiz yıl CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini vermişti.

    Şirket İBB'den 14 ihaleyle 2 milyar lira değerinde bir kazanç elde etmiş ancak otobüslere gereken bakım tamirat işlemleri yapılmadığı ve bir yıl içinde İETT otobüsleri 158.657 kere arızalanmıştı.

    İhale yine aynı şirkete verildi

    Buna rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aynı şirkete ihale verdiği ortaya çıktı.

    4 ay için 76 milyon 180 bin 500 lira ödeme yapılacak

    Yeterli ve gerekli bakımları yapamadığı için İETT otobüslerinin yolda kalmasına neden olan şirkete İBB yönetimi, 4 ay için 76 milyon 180 bin 500 lira ödeyecek.

    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP li vekilin şirketine verdi #1

    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP li vekilin şirketine verdi #2

    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP li vekilin şirketine verdi #3

    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP li vekilin şirketine verdi #4

    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP li vekilin şirketine verdi #5

    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP li vekilin şirketine verdi #6

    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP li vekilin şirketine verdi #7

    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP li vekilin şirketine verdi #8

    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP li vekilin şirketine verdi #9

    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP li vekilin şirketine verdi #10

    İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP li vekilin şirketine verdi #11


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