İBB zabıtaları Göztepe Şehir Hastanesi için asılan pankartları kesti

İBB zabıtaları Göztepe Şehir Hastanesi için asılan pankartları kesti

İstanbul'un kazandığı yeni sağlık üssü Göztepe Şehir Hastanesi için asılan pankartlar, gece yarısı hızlı bir zabıta operasyonuyla kesilip çöpe atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olan şehir hastaneleri, Türkiye'nin dört bir yanına hızla inşa edilip hizmete açılmaya başladı.

Hizmete açılan son proje ise Göztepe Şehir Hastanesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan hastane için çevreye pankartlar asıldı.

Açılış ardından saatler geçti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri düğmeye bastı. Havanın kararmasıyla şehir hastanesinin çevresine gelen zabıta ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu tüm pankartları kesip indirdi.

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