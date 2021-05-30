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    İBB, Zeytinburnu'ndaki yeşillik alanları söküyor

    İBB, Zeytinburnu'ndaki yeşillik alanları söküyor

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), duvarlarda bulunan çiçek ve yeşillikleri kaldırması tepkilere yol açtı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 09:23
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeşil alana karşı olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

    Belediyede çalışan ekipler, İstanbul’un yol kenarındaki duvarlarına yapılan peyzaj uygulamalarını sökmeye devam ediyor.

    YÜKSEK MAALİYET GEREKÇESİ

    Bu kez Zeytinburnu bağlantı kavşağındaki yeşillik alan için harekete geçen ekipler, bitkileri bakım maliyeti fazla iddiasıyla kaldırmaya başladı.

    Sosyal medyaya düşen o görüntüler ise tepkileri de beraberinde getirdi.

    İBB, Zeytinburnu'ndaki yeşillik alanları söküyor ViDEO

    İBB, Zeytinburnu ndaki yeşillik alanları söküyor #1

    İBB, Zeytinburnu ndaki yeşillik alanları söküyor #2

    İBB, Zeytinburnu ndaki yeşillik alanları söküyor #3

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