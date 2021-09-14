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    İBB'de AK parti ve MHP'nin İETT teklifi kabul edildi

    İstanbul'da son dönemde bozulan otobüsler nedeniyle araç bakım ve onarım ihalelerini incelemek üzere AK Parti ve MHP grubunun komisyon teklifi kabul edildi.
    • AA
    • 14.09.2021 - 01:31
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    İBB'de AK parti ve MHP'nin İETT teklifi kabul edildi

    İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplandı.

    Meclis'te gündem dışı konuşmalar dışında 232 madde görüşülerek komisyonlara havale edildi.

    İETT ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK

    AK Parti ve MHP tarafından verilen karar teklif üzerine İETT'nin yaptığı ihalelerin teknik ve mali açıdan incelenmesi, varsa eksikliklerin araştırılması ve önerilerin sunulması amacıyla üç ay süreli araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

    2019-2020 ve 2021 yılındaki faaliyetleri inceleyecek komisyon, İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu ismi ile çalışacak.

    İBB de AK parti ve MHP nin İETT teklifi kabul edildi #1

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