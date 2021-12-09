İBB'de işe alınan 557 personelin terör bağlantısı deşifre oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye alınan 33 bin kişiden 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerden kayıtlarının olduğunu açıkladı.

TBMM'de 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı bütçesi kapsamında Bakan Süleyman Soylu, Genel Kurul'a hitap etti.

Belediyelerle ilgili dosyalar hakkında da bilgi veren Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan personel alımlarına ilişkin açıklama yaptı.

33 BİN KİŞİ İŞE ALINDI

Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye 33 bin kişi alındığını söyledi.

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557 KİŞİ TERÖRLE İLİŞKİLİ

İşe alınanlardan 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını belirten Soylu, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Soylu, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim." dedi.