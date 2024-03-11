İBB'deki kirli para görüntüleri Türkiye'nin gündeminde CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemini bitiren olaylı kurultayda, delege oylarının para karşılığı satın alındığı iddialarını pekiştiren bir video ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Seçimlere sayılı günler kala partiler hazırlıklarını sürdürürken CHP, parti içindeki skandallarla anılıyor...

Son olarak geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mevcut Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmesi, kamuoyunun gündemine oturdu.

Kurultay paraları

Para görüntülerinin ise genel seçimler sonrası CHP'deki olaylı kurultay sürecinde yaşandığı iddia edildi...

CHP'deki o dönemki kurultayda da Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri tarafından, Özgür Özel'e oy verilmesi karşılığında delegelere para teklif edildiği ortaya çıkmıştı.



Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkmasında ise CHP eski Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin etkili olduğu konuşuluyor.

İmamoğlu sessiz

Türkiye'nin konuştuğu bu olayda İBB ve Ekrem İmamoğlu tarafından herhangi bir açıklama ya da yalanma yapılmazken, parti içerisinde bu görüntülerin nasıl yankılanacağı merak ediliyor.