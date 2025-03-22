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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Operasyon kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltında.

Soruşturmada iki ayrı dosya var. İlk dosya rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarına, ikinci dosya ise terör suçlamalarına ilişkin.

İMAMOĞLU'NUN İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ekrem İmamoğlu, dün ilk dosyaya ilişkin ifade vermişti.

İBB Başkanı, Mali Şube’deki ifadesinin ardından bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ikinci ifadesini de verdi.

İfade verme işlemi 5 saat sürdü.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun terör suçlamasına ilişkin ifadesi 18 sayfa tuttu.

MEDYA A.Ş. YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltında bulunan Medya A.Ş. yöneticisi Elif Güven de gözaltına alındı.

Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

GÖZALTI SAYISI 91 OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 91 oldu.

Gözaltındaki isimlerin, önümüzdeki saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.