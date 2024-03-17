İBB’den CHP’li milletvekilinin mali müşavirliğini yaptığı şirkete 4 milyarı aşkın İETT ihalesi

CHP adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım alanında yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine kendine yakın isimlere ihale veriyor.
Bu isimlerden biri de CHP milletvekili Özgür Karabat.
Ekrem İmamoğlu, parti içindeki değişim sürecinin ardından Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Özgür Karabat’ı getirtti.
Böylelikle CHP'nin kasası Karabat’a emanet edilmiş oldu.
İETT'lerin bakım-onarım ihalesini aldı
İkilinin ilişkisi ise ihalelere dayanıyor.
Özgür Karabat'ın adı daha önce CHP'li İBB yönetiminin verdiği İETT bakım-onarım ihaleleriyle anıldı.
İBB yönetimi, Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ’ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini verdi.
Karşılığında 2 milyar lira değerinde bir kazanç elde etmesine rağmen otobüslerdeki arızaların sonu gelmedi.
4 milyarı aşkın bir ihale daha
Gereken bakım tamirat işlemleri yapılmamasına rağmen aynı şirkete yine ihale verildiği ortaya çıktı.
2023 yılında İETT’den 4 milyar 782 milyon liralık ihale verildiği tespit edildi.
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