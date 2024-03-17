Haberler



Gündem



İBB’den CHP’li milletvekilinin mali müşavirliğini yaptığı şirkete 4 milyarı aşkın İETT ihalesi

İBB’den CHP’li milletvekilinin mali müşavirliğini yaptığı şirkete 4 milyarı aşkın İETT ihalesi Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ve daha önce İBB'den İETT bakım ve onarım ihalesi almasıyla gündeme gelen İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a geçtiğimiz yıl yine İETT’den 4 milyar 782 milyon liralık ihale verildiği ortaya çıktı.