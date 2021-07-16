- Haberler
- Gündem Haberleri
- İBB'den ekmeğe yüzde 25 zam
İBB'den ekmeğe yüzde 25 zam
İBB tarafından Halk Ekmek büfelerinde satılan ekmek yüzde 25 zamlandı. Ekmeğin fiyatı 1 TL'den 1.25 TL'ye çıktı.
- Haber Merkezi
- 16.07.2021 - 15:43
- Güncelleme : 16.07.2021 - 15:44
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir zam daha...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek'e yüzde 25 oranında zam yaptı.
EKMEĞE 25 KURUŞ ZAM
Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesine göre, 1 liraya satılan normal ekmek 1.25 liradan satılacak.
EYLÜL AYINDA DA ZAM YAPILMIŞTI
Halk Ekmek ürünlerine bir önceki zam Eylül 2020'de yapılmış, fiyatlar yüzde 33 artmıştı.
FIRINCILAR DA ZAM TEKLİFİNE HAZIRLANIYOR
Öte yandan İstanbul'daki fırıncılar da ağustosun ikinci perşembesi İTO Meclis Komisyonu'nda ekmeğin fiyatına zam talep edeceklerini açıkladı.
İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ağustos ayının ikinci perşembesi toplanacak İTO Meclis Komisyonu'na İstanbul'da şu an 220 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin 2.5 TL olmasını teklif edeceklerini söyledi.