İBB'den bozuk otobüslere algı operasyonu: AK Parti yalanladı! Kumpas ortaya çıktı.. İBB seçimler öncesi bozuk otobüsler üzerinden algı operasyonu düzenledi. İBB tarafından servis edilen videoda AK Parti'nin çekmediği reklam filmi kurgulanmış bir biçimde servis edildi. Yapılan algı operasyonu ise AK Parti tarafından yalanlandı.

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Yerel seçimler yaklaşırken muhalefet cephesi algılar üzerinden seçimlere hazırlanıyor.

İcraat ve hizmet yerine algı çalışmalarıyla seçimleri kazanabileceğini düşünen muhalefette yeni bir algı operasyonu servis edildi.

AK Parti'nin sert kurduğunu iddia ettiler

İBB tarafından servis edilen videoda, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiği şeklinde haberler servis edilmeye başlandı.

Bununla da yetinmeyen algı operasyoncuları AK Parti'nin bu iş için set bile kurduğunu iddia etti.

'Sözde tarafsız gazeteciler'

Yapılan bu operasyon girişimlerine ise tarafsız gazeteci olduklarını iddia edenler de alet oldu.

Gazeteciler sosyal medya hesaplarından olmayan görüntüleri 'kumpas' şeklinde servis ettiler.

Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya dönen görüntülerde çok süre geçmeden gerçek ortaya çıktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ve seçim sürecini yürüten kampanya ajansından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

AK Parti iddiaları yalanladı

Yapılan bilgilendirmede AK Parti'nin ne böyle bir filmden ne de böyle bir setle ilgisinin olmadığı açıklandı.

İBB'den ikinci Fazilet Durağı yalanı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın ve seçim kampanyası ajansının haberinin olmadığı bir filmden bir çekimden İBB'nin fonladığı gazetecilerin ve sosyal medya trollerinin nasıl haberinin olduğu ise merak konusu oldu.

Yapılan yalanlama haberinin ardından ise özellikle sosyal medya kullanıcıları ikinci bir 'Fazilet Durağı' operasyonu yapılıyor şeklinde paylaşımlarda bulundular.

'Fazilet Durağı' operasyonu

Tüm Türkiye’de koronavirüse karşı önlemlerin alındığı dönemde Kağıthane-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde yoğun kalabalık büyük tepki topladı.

29 Mart’ta oluşan bu tabloyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun, bunun bilinçli yapıldığını ve ‘organize kötülük’ olduğunu iddia etti.

Komplo kurulduğunu öne sürdüler

İBB yönetimi, belediyedeki otobüslere ait sefer sayılarını ve hizmetlerini azaltmasından ötürü oluşan bu durumu, planlı ve kendi yönetimlerine karşı yapılmış bir komplo olduğunu öne sürdü.

Yolcu alınmadığı tespit edildi

Daha sonra yapılan incelemeler sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 47 yolcu bindi denilen duraktan yolcu alınmadığını tespit etti.

İBB sözcüsü Murat Ongun’un karşılaştırmak için kullandığı “22 Mart’ta 1 yolcu” ifadesinin de doğru olmadığı, o tarihte duraktan 57 yolcunun bindiği anlaşıldı.