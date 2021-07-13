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    İBB'den İSMEK'e Kurmanci ve Zazaki kursu projesi

    İBB'den İSMEK'e Kurmanci ve Zazaki kursu projesi

    İBB, bu yıl İSMEK'te hem Kurmanci hem de Zazaki kurslar açılacağını duyurarak eğitmen alımı ilanı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 13:08
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    Yaklaşık 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturduğunda ilk projelerinden birinin İSMEK'lerde Kürtçe dil kurslarının olacağını duyurması olmuştu.

    Konuyla ilgili yapılan çalışmaların ardından İBB,  ilk kez 2020'de Kürtçe dil eğitimi verecek öğretmenleri İSMEK bünyesinde işe alıp dil kursunu başlattı.

    Ancak kursta Zazaki'nin olmaması HDP tarafından tepkilere neden olmuştu.

    SON PROJE: ZAZAKİ VE KURMANCİ LEHÇESİ

    İBB yönetimi bu sefer Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinin dersini vereceğini duyurdu.

    Bu kapsamda İBB yönetimi, İSMEK'e yarı-zamanlı olarak görevlendirme yapacak eğitmen alacağını duyurdu.

    İBB'nin duyurduğu ilana başvurular bugün sona erecek.

    İBB den İSMEK e Kurmanci ve Zazaki kursu projesi #1

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