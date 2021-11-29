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    İBB'den lodosa yönelik hasar bilançosu

    İBB'den lodosa yönelik hasar bilançosu

    Kentte etkili olan kuvvetli lodos üzerine çok sayıda çatı uçtu, ağaç devrildi. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 17:33
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    İstanbul'da cumartesi gününden itibaren etkili olan bugün ise şiddetini artıran lodos, kent genelinde sıkıntılara neden oluyor.

    Zaman zaman saatte 100 kilometrenin üzerine çıkan fırtınanın beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişleri yaşandı.

    Birçok bölgeden peş peşe olumsuz haberler gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) lodos bilançosunu açıkladı.

    33 ÇATI UÇTU, 192 AĞAÇ DEVRİLDİ

    Toplam 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi; 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası yıkıldı.

    12 ARAÇ HASARLI

    Ayrıca 12 araç fırtına yüzünden hasar gördü.

    İBB den lodosa yönelik hasar bilançosu #1

    İSTANBUL VALİLİĞİ: 4 CAN KAYBI, 19 YARALANMA YAŞANDI

    Bununla beraber İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi.

    Valilik açıklamasında, "İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1’i yabancı uyruklu, 3’ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3’ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir." denildi.

    İBB den lodosa yönelik hasar bilançosu #2

    ULAŞIM SEFERLERİNDE AKSAMA

    Öte yandan Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı'nda katener (enerji) teline dış alandan gelen cisim düşmesi nedeniyle enerji kesintisi yaşandı. Seferler Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapılıyor. Hatta İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılıyor. Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları da kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman trafik iki yönlü olarak tek şeritten sağlanıyor. İstanbul Boğazı ise gemi geçişi trafiğine kapatıldı.

    521 İHBAR İHBARDA BULUNULDU

    İBB Komutalarına ve 153 Çözüm Merkezi'ne fırtına nedeniyle il genelinden 521 ihbar geldi. İBB ekipleri tarafından tüm ihbarlara müdahale edildi. Bölgelerden gelen ihbarlara ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor.

    METEROLOJİ'DEN UYARI: YARIN DA DEVAM EDECEK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bu gece ve yarın da etkili olacağının beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi.

    Lodos Çatalca'da saat kulesini devirdi

    Esenyurt'ta binanın çatısı uçtu, caddeler savaş alanına döndü

    İBB den lodosa yönelik hasar bilançosu #3

    İBB den lodosa yönelik hasar bilançosu #4

    İBB den lodosa yönelik hasar bilançosu #5

    İBB den lodosa yönelik hasar bilançosu #6

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