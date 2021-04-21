İBB'den, metrolara Atatürk bayrakları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İBB, metroların içinde birtakım süsleme faaliyetinde bulundu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu yönetiminde yaklaşık 2 yıllık görev süresini doldurmak üzere...

Bu süre çerçevesinde İstanbul için ulaşımda çözüm bulunulmazken, salgının da bu döneme denk gelmesiyle toplu taşımadaki aksaklık, İstanbulluların sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor.

BAYRAKLARLA SÜSLEME

İstanbulluların sorunları beklerken; İBB yönetimi, cuma günü kutlanılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metrolarda hazırlık yaptı.

İBB yönetimi, bu hazırlıklar kapsamında şehirdeki metroların içini Atatürk bayraklarıyla donattı.