İBB'den Pınar Ayhan'a 320 bin liralık 'Atatürk' ödemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Atatürk'ün hayatını sahnede anlatan sanatçı Pınar Ayhan'a 320 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda israf yapıldığını iddia ederek göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), skandal bir haberle gündeme geldi.

İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk'ün hayatını sahnede anlatması için sanatçı Pınar Ayhan'la anlaşmıştı.

İBB 320 BİN LİRALIK ÖDEME YAPTI, İSTANBUL HALKI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Atatürk'ün hayatını sahnede anlattığı 'Kemal' gösterisi için anlaşılan Pınar Ayhan'a ödenen ücret ise İstanbul halkını şaşkına çevirdi. Sanatçı Ayhan'a, 320 bin liralık bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Yapılan ödemenin dekontu ortaya çıkarken, İBB'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.