İBB'den Ramazan'da konser etkinliği! Üsküdar Belediyesi yer gösterdi, ekipler zabıtalara saldırdı 29 gün boyunca İstanbul'un tüm ilçelerinde konser etkinliği planlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Üsküdar Belediyesi tarafından ana meydan önerildi. Duruma tepki gösteren İBB personelleri saldırıya geçti.

Türkiye'de Ramazan heyecanı yaşanıyor.

İlk oruca sayılı saatler kalırken, yurt genelinde hummalı hazırlıklar yapılıyor. Camiler mahyalarla süslendi, ilk teravih için temizlikler yapıldı, iftar etkinlikleri düzenlendi.

Hazırlık sürecinde, deprem ve sel felaketinde yaşanan acılar da göz önünde bulunduruldu.

Acılar henüz tazeyken, birçok ilde deprem bölgesindeki iftar ve sahur programlarına destek verildi.

İBB'den tüm ilçelerde konser etkinliği

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından etkinlik alanları belirlendi.

Saat 10.00-02.00 aralığında her gün Üsküdar Mimar Sinan Meydanı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Eyüpsultan Meydanı, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler meydanı, Beyazıt Meydanı ve Küçükçekmece Cennet Meydanı başta olmak üzere İstanbul'un tüm ilçelerinde etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

Etkinlikler kapsamında ise 29 gün boyunca konser yapılacağı bilgisine de yer verildi.

Personeller zabıtalara saldırdı

Bunun üzerine Üsküdar Belediyesi, geç saatlere kadar düzenlenecek olan konser etkinliğine onay vermedi.

Üsküdar Meydanı'nda yapılacak olan etkinlik alanının, hastane ve kütüphane yakınında olması nedeniyle belediye ekiplerince daha işlek bir alan olan ana meydan önerildi.

Karara karşı çıkan İBB ekipleri de tartışma çıkararak zabıtalara saldırdı.

O anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.