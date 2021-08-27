İBB'den sürücü adaylarına test: 5 bin kişi bağımlı çıktı

Servis şoförlüğü yapabilmek için İBB'ye başvuran 5 bin 315 adayın, alkol ve uyarıcı madde kullanımındaki test sonucu pozitif çıktı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), ağustos ayı toplantısı dün Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, İstanbul'da 7 bin 60 okul, 2 milyon 819 bin 443 öğrenci, 198 bin 165 de öğretmen bulunduğunu açıkladı.

18 BİN SERVİS HİZMETE GİRECEK

18 bin okul servis aracının 6 Eylül'de trafiğe çıkacağını söyleyen Barış Yıldırım, servislerle taşınacak öğrenci sayısının ise 324 bin olduğunu belirtti.

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SÜRÜCÜ ADAYLARINA ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ

Yıldırım, bu bilgiler üzerine son olarak ise İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak için başvuran kişilere yönelik testlerinden bahsetti.

5 BİN POZİTİF SONUÇ ÇIKTI

Sürücü adaylarına alkol ve uyarıcı madde testi yapıldığını söyleyen Yıldırım, "Bugüne kadar 141 bin 350 şoför adayına test yapıldı. Test yapılan bu kişilerden 5 bin 315'i testi maalesef pozitif çıktı.” ifadelerine yer verdi.