İBB, tek konser için Teoman'a 300 bin lira ödedi

İBB, tek konser için Teoman'a 300 bin lira ödedi

İBB yönetiminin, İstanbul'un fethi kutlamaları için konser verdirdiği Teoman'a 300 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul'un fethi kutlamaları için Maltepe'de bir etkinlik düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı sanatçılarla anlaştı ve alanda konserler verildi.

Bu isimlerden biri de uzun zamandır sahnelerde olmayan Teoman'dı.

Tek konser 300 bin lira

Konserlerin maliyetine ilişkin bilgiler de ortaya çıktı.

İhale bilgilerine göre; Teoman'a tek konser için 300 bin liralık kaşe ödemesi yapıldı.